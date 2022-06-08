MEB yaz okulu başvuruları ne zaman? 2022 MEB yaz okulu takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları için başvuru tarihlerini duyurdu. Peki MEB yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte 2022 MEB yaz okulu takvimi..

2021-2022 eğitim öğretim yılı döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte DYK ve yaz okulu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden 2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuru kılavuzunu yayınladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak dersler hakkında bilgi verdi.

Akabinde DYK ve yaz okulu başvuru tarihleri ile yaz döneminde açılacak dersler öğrenciler tarafından merak konusu oldu.

Peki, DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) başvuruları ne zaman? MEB yaz okulu başvuruları ne zaman? DYK ve yaz okulu başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 DYK ve yaz okulu takvimi...

DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuru kılavuzu yayınlandı

2022 DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuru kılavuzu, MEB tarafından yayınlandı.

MEB takvimine göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilen yaz dönemi DYK kursları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacak.

DYK kurslarında Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri gibi dersleri alacak olan 8'inci sınıf öğrencileri, başvurularını e-kurs.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.

DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının, 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı.

Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre, Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 6-10 Haziran’da; öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması, 11-14 Haziran’da; öğrenci başvuruları ise 15-18 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Yaz dönemi DYK'da hangi dersler açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8’inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.

Bakan Özer, 12 ve mezun öğrenciler için ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi:

''Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık.''

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, ''Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek.'' ifadesini kullandı.

Yaz okulu başvuruları ne zaman?

Bakan Özer, yaz okullarının temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacağını anlatarak şunları kaydetti:

''Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapabilecek. Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. Sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. Sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak.

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız ‘Matematik Seferberliği’ kapsamında matematik dersinden; yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak.

Yaz okullarının, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacağını bildiren Özer, öğretmen ve öğrencilerin yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabileceğini ifade etti.



Özer, yaz okullarında görevlendirilen öğretmenlerin, 28-30 Haziran'da ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacağını kaydetti.