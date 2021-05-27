MEB yaz takvimi 2021: Yazın okullar açık mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yazın eğitim eksiği olduğu düşünen öğrenciler için telafi eğitimi programı düzenleneceğini açıkladı. Ğeki okullar yazın açık mı olacak? Yaz tatili ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi.

Tam kapanmanın ardından anaokulları, 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Haziran’dan sonra ise kademeli olarak belirlenen sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak.

Bakan Selçuk yaptığı son açıklamada “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.” dedi.

Yaz tatilini bekleyen öğrenciler son dakika haberinin ardından yazın okullar açık mı olacak sorusunu araştırmaya başladı. Öğrenciler MEB yaz tatili takvimine dair detayları sorguluyor.

Peki yazın okullar açık mı? Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar..

YAZIN OKULLAR AÇIK MI OLACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının başında yaz tatilinin 18 Haziran 2021’e başlayacağı belirtilmişti. Ancak salgın takvimlerin değişmesine yol açtı. Uzaktan eğitimin sanılandan uzun sürmesi sebebiyle okullar 2 Temmuz’da yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz’a kadar açık olacağını ancak yaz boyunca öğrencilerin online olarak pek çok eğitime katılabileceğini belitti.

Bakan Selçuk, “Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler" diye konuştu.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Okullarda yazın eğitim eksiği olduğu düşünen öğrenciler için telafi eğitimi programı düzenlenecek. Eğitim 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu eğitimlere katılım zorunlu olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimleri iele ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.”





OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların ne zaman kapanacağını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaya göre okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.