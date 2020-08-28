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    MEB, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı

    Yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili çıkan haberler konusunda bilgilendirme yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 15:44
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    MEB, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklama geldi.

    12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de okula başlayacağı duyurulmuştu.

    Bakanlık, hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağının kesinleşmediğini bildirdi.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ AÇIKLAMASI

    MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.
    Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz."

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