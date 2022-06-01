MEBBİS başvuru ekranı ve şartları 2022: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

MEBBİS başvuru ekranı ve şartları 2022: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları, bugün itibarıyla başladı. Peki 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte MEBBİS başvuru ekranı ve şartları.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü itibarıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılacak başvuru işlemleri, 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurmak isteyen öğretmenler, başvuru şartları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Peki 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? İşte 2022 MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı...

2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı tarihleri

Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru detayları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada eğitimlerin 18 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu.

"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre;

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül,

Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Eğitim programının başvuruları, 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?



Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına MEBBİS üzerinden başvuruda bulunacaklardır.

Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri arasında değerlendirilecektir.

Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için başvurular, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda başvurabilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.