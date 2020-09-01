MEB 20 bin öğretmen ataması yaptı! MEB öğretmen atamaları sorgulama ekranı

MEB 20 bin öğretmen ataması yaptı! MEB öğretmen atamaları sorgulama ekranı

MEB, öğretmen ataması bekleyenlere 20 bin öğretmen atamasını açıkladı. MEB öğretmen atamalarına nereden bakılır? E-devlet öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? MEB atama sonuçlarına nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlik için atama bekleyenlere müjdeyi verdi.

2020 MEB öğretmen atamaları yapıldı. 1 Eylül'de açıklanan MEB 20 bin öğretmen ataması sonuçları, öğretmen adaylarını heyecanlandırdı.

Öğretmen adaylarının heyecan ve merakla beklediği eylül ayı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında adayların tercih işlemleri 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA NEREDEN BAKILIR?

Bakanlık turkiye.gov.tr üzerinden aldığı tercih sonuçlarını puan üstünlüğüne göre açıkladı ve 1 Eylül tarihinde 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? E-Devlet öğretmen atama sonuçları belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu. E-Devlet üzerinden tercihlerini yapan 20 bin öğretmen adayının ataması yapıldı.

Öğretmen ataması sorgulama ekranına gitmek için TIKLAYIN

Binlerce öğretmen ve aileleri sonuçları bekledi. Bugün açıklanması beklenen sonuçlar için linki sayfamızda yayınladık.

HANGİ BRANŞLARA ÖĞRETMENLİK ATAMASI YAPILDI?

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirmişti. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı.

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirdi.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırıldı. Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde https://turkiye.gov.tr'den açıklandı.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandı.

Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI ÖĞRETMEN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Öte yandan Türk Eğitim Derneği tarafından yayınlanan Eğitim Değerlendirme Raporu'na göre ülkemizde 41 bin 654 öğretmen fazlası yer alıyor. Aynı rapora göre ise ülke genelinde öğretmen ihtiyacı 153 bin 640 olarak belirlenmiş durumda.

Raporda en çok öğretmene ihtiyacı olan şehir İstanbul olurken en fazla öğretmeni bulunan şehir Ankara oluyor.

Bu rapor doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının büyük bir çoğunluğunun Doğu, Güneydoğu Bölgesi'nde ki illere yapılması muhtemeldir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ

Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.

Peki, sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmek için kurallar nelerdir? İşte sözleşmeli öğretmen olarak atanma kuralları...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.