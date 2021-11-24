MEB'den evde eğitim kararı! Evde eğitim hizmeti nedir, kimler yararlanacak?

Sağlık problemleri yüzünden okula gidemeyen öğrencilere evde 12 hafta uzaktan eğitim hizmeti veriliyordu. MEB evde eğitim hizmetiyle ilgili yeni bir karar aldı. Peki evde eğitim hizmeti nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenciler ile ilgili kritik bir karara imza attı.

Yönetmelikte değişikliğe giden Bakanlık, şikayetleri değerlendirerek eğitim ve öğretimde yeni bir düzenleme getirdi.

Sağlık problemleri yüzünden örgün öğretimden yararlanamayan öğrencilere, mağduriyet yaşamamaları için evde 12 hafta uzaktan eğitim hizmeti veriliyordu.

Artan şikayetlerin ardından harekete geçen MEB, evde eğitim hizmeti verilmesi adına bir duyuruda bulundu. Peki evde eğitim hizmeti nedir, kimler yararlanacak? İşte MEB kararı...

EVDE EĞİTİM HİZMETİ KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü valiliklerine bir yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

''Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esaslar ilgili yönetmelikle belirlenmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında ‘Zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip ve Özel Değerlendirme Kurulu raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda ders yılı içerisinde evde eğitim hizmeti verilebilir.''

EVDE EĞİTİM HİZMETİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir