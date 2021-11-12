MEB'den kritik karar! 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

MEB'den kritik karar! 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

AÖL 1. dönem sınavlarının çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak edilirken MEB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım başladı.

Binlerce açık öğretim öğrencisinin gündeminde, AÖL 1. dönem sınavlarının nasıl yapılacağı konusu yer alıyor.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, ''AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı yoksa yüz yüze mi olacak?'' sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin açıklama geldi.

Peki 2021 MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

2021-2022 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 1. dönem sınavları, 4-10 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla AÖL sınavların ın da yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyordu.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları, 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılacak.