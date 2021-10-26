MEB'den lise öğrencileri için yeni proje: "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesi nedir?

MEB'den lise öğrencileri için yeni proje: "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesi nedir?

Liseliler için "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" adlı bir proje geliştirildi. Peki MEB OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir, kazanım testlerine nasıl ulaşılır?

Lise öğrencilerine yazılı sınavlarda yardımcı olması amacıyla örnek soru ve çözümlerin yer aldığı "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" isimli bir proje geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesini resmi sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci ve velisi, ''MEB OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum projesi nedir, kazanım testlerine nasıl ve nereden ulaşılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte MEB ''OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum'' projesinin detayları...

"OGM MATERYALLERİ İLE YAZILIYA HAZIRLANIYORUM" NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yapılan açıklamada, "OGM materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum'' projesine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden bugün saat 17.30'dan itibaren yayınlanacak.

Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek. Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.

Bugün saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak. Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.