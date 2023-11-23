MEB'den öğretmen, öğrenci ve velilere anket: 'Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi' Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yılın ilk ara tatilinden dönmesiyle anket hazırladı. Tatil değerlendirme anketi, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin erişimine açıldı.

ensonhaber.com

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım Cuma günü başladı.

Milyonlarca öğrenci bir hafta süren ara tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.

Eğitime kaldığı yerden devam edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı bir anket hazırlayarak erişime açtı.

Tatil sorusu yanıt bulacak

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan ara tatil anketi, 10 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Böylelikle, “Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?” sorusuna yanıt bulunmuş olacak.

Ankete, bakanlığın bilişim sistemleri üzerinden ulaşılıyor.

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3 gruba farklı sorular yöneltildi

Öte yandan her grup için farklı soru çeşidi ve soru sayısı bulunuyor.

Öğretmenlere, 17, öğrencilere 15 ve velilere de 18 soru yöneltildi. Cevap kısmında, “Katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum” seçenekleri yer alıyor.

Öğretmenlere; ara tatil uygulamasından velilerin memnun olup olmadığı, öğrenciler ve velilere ise "ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti mi?" gibi sorular yöneltiliyor.

Yorum da yapılıyor

Öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu da bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.