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    MEB'e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alınacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alımını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 14:07
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    MEB'e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alınacak

    Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB'e bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını açıkladı.

    Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

    5 BİN 872 YENİ PERSONEL ALINACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    MEB e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alınacak #1

    MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.

    "6 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAĞIZ"

    Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

    MEB e bağlı pansiyonlara 5 bin 872 personel alınacak #2

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