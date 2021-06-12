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    MEB'in internet sitesindeki yazım hatası

    MEB'in internet sitesindeki yazım hatası

    Bakanlığın telafi eğitimi programına ait internet sitesinde de'nin yanlış şekilde kullanıldığı görüldü.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.06.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 10:20
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    De ayrı mı yazılacak, bitişik mi olacak şeklindeki tartışmalar sürerken, dahi anlamındaki de'ye ilişkin hatalı yazımlar devam ediyor.

    Metinlerde yapılan küçük hatalar, anlamlarda büyük değişikliklere yol açabiliyor.

    Bunun bir örneği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde görüldü.

    MEB, DE'Yİ BİTİŞİK YAZDI

    MEB, telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi. Söz konusu programa, 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

    Ancak belirtilen internet sitesindeki hata, dikkatlerden kaçmadı. Haritalı sayfanın üst kısmında yer alan "Telafide Bende Varım Faaliyet Haritası" başlığında ayrı yazılması gereken de ekinin bitişik yazıldığı görüldü.

    MEB in internet sitesindeki yazım hatası #1

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