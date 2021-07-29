YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayları tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan olan Mekatronik Mühendisliği ise ilgi çekiyor. Peki, Mekatronik Mühendisliği nedir?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih yapmak üzere araştırma yapmaya başladı.

Bazı adaylar hangi bölümleri istediklerini belirlerken bazıları ise karar aşamasında farklı alanlara yöneliyor.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler ise net olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Mekatronik Mühendisliği, adaylar tarafından araştırılıyor.

Adaylar, "Mekatronik Mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Mekatronik Mühendisliği nedir? Mezunları ne iş yapar?

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Mekatronik Mühendisliği, mühendislik dallarına (makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar vb.) dayanan sistemlerin tasarım çalışmalarının bütününe verilen genel isimdir. Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olunması gerekmektedir.

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR?

Mekanik, elektronik sistemleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak endüstriyel sorunlara yeni çözümler geliştirmek,

Çeşitli teknolojileri entegre ederek yeni ürünler tasarlamak,

Ürün hatları için yeni elektromekanik konseptler geliştirmek,

İnsan iş gücü kullanımının tehlikeli olabileceği; su altı arama, madencilik veya ormancılık gibi görevlere bilgisayar, elektronik ve mekanik destekli yöntemler geliştirmek,

Yeni mekatronik ekipmanın fizibilitesini, maliyetini veya performans faydasını belirlemek için çalışmalar yürütmek,

Mevcut geliştirme veya üretim prosedürlerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek,

Geliştirme veya üretim projeleri için teknik ve kaynak gereksinimlerini belirlemek,

Verimliliği, kaliteyi veya performansı artırmak için teknik tasarım veya süreç değişiklikleri önermek,

Bilgisayar kullanarak karmaşık mekanik, elektronik veya diğer mühendislik sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve analizini yapmak.



