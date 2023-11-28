Merriam-Webster seçti: 2023'ün kelimesi otantik İngilizce sözlük Merriam-Webster, otantiki yılın kelimesi olarak ilan etti. Sözlük, kelimenin seçilme gerekçesini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Merriam-Webster sözlüğü, 2023'e ilişkin yılın kelimesini duyurdu.

İngilizce kaynaklar arasında öne çıkan sözlük, yılın kelimesinin otantik olduğunu söyledi.

Merriam-Webster'ın açıklamasına göre, bu yılın kelimesine yönelik ilgi, "yapay zeka hakkındaki gelişmeler ve sosyal medyadan" kaynaklanıyor.

2023'ün kelimesi belli oldu: Otantik

2023'te en çok kullanılan kelime "otantik"in "2023'ün kelimesi" ilan edildiği ifade edildi. Bu sözcüğün yıl içinde aranma oranlarında "önemli artış" gözlemlendiği vurgulandı.

Gerçek ile sahte arasındaki çizgi bulanıklaşıyor

Kelimenin popülaritesinin, "'gerçek' ile 'sahte' arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla arttığı" aktarılan açıklamada, en çok aranan bir diğer sözcüğün de sahte videolar üretilmesini sağlayan; yapay zeka temelli teknoloji için kullanılan "deepfake" olduğu belirtildi.

2022 ve 2021'de seçilen kelimeler

Öte yandan Merriam-Webster sözlüğü, "bir kişinin kendi gerçeklerini sorgulamasına neden olacak şekilde manipüle edilmesini" tanımlamak için kullanılan bir terim olan "gaslighting"i "2022'nin kelimesi" ilan etmişti.

"Aşı" ise "2021'in kelimesi" seçilmişti.

Sözlüğün 'otantik' açıklaması

Öte yandan otantik kelimesiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: