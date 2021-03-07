Milli Eğitim Bakanı Selçuk velileri uyardı: Çocukları düşünün

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu serbestliği konusunda vatandaşları uyardı.

Koronavirüsle mücadelede illere göre uygulanacak yeni öenlemler yürürlükte. Vaka oranına göre illerde bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle hafta sonu yasağın olmadığı illerde dışarı çıkacak velilerin, çocuklarını da düşünerek koronavirüs önlemlerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

"ÇOK BUNALDINIZ AMA DESTEĞİNİZ GEREK"

Selçuk, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var."