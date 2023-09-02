Milli Eğitim Bakanlığı depremden etkilenen öğretmenlere tayin hakkını duyurdu Milli Eğitim Bakanlığı, deprem felaketinden etkilenen 4 il ve 2 ilçede görev yapan öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurma şartıyla mazerete bağlı tayin isteyebileceklerini açıkladı.

AA & Ensonhaber

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma sebep oldu.

Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Depremden etkilenen öğretmenlere tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre depremlerden ağır etkilenen 4 il ve 2 ilçede görev yapan öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Atamalar ise 8 Eylül'de gerçekleştirilecek.