Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda cep telefonu kararı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama göre, yeni eğitim öğretim döneminde dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımının önüne geçilecek.

ensonhaber.com

Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı.

16 Haziran'da karneleri alarak 3 aylık yaz tatiline giren öğrenci ve velileri yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı sardı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Bu kapsamda veliler kadar okullar da yeni döneme hazırlanıyor..

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemde alınacak önlemler üzerine değerlendirmeler de yapıldı.

Bunlardan biri de okullarda cep telefonu kullanımı oldu.

Okulda cep telefonu kullanımının önüne geçilecek

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımının önüne geçilecek.

Öğrencilerin okul içi ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu tür cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak.

Buna ek olarak, öğrencilerin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemler alınacak.

Geleneksel oyunlara teşvik

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunlar oynatılacak.

Veliler ders saatlerinde okula girmeyecek

Ayrıca velilerin ders saatinde okula girişleriyle ilgili de önlemler alınacak.