Milli Eğitim Şurası ne zaman toplanacak? 7 yıl sonra ilk kez!

Milli Eğitim Şurası ne zaman toplanacak? 7 yıl sonra ilk kez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 senenin ardından Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl toplanacağını duyurdu. Peki Milli Eğitim Şurası nedir, kimlerden oluşur ve ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan Milli Eğitim Şurası için geri sayım başladı.

İlki 1921'de Maarif Kongresi adıyla düzenlenen şûralar arasında kimi zaman 1 yıl kimi zaman da 7 yıllık aralıklar oldu.

En son 2014 yılında bir araya gelen şura toplantısının bu seneki ana gündemi 'eğitimde fırsat eşitliği' olacak.

Vatandaşlar ve eğitimciler, "Milli Eğitim Şurası ne zaman toplanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte şuranın toplanma tarihi ve detaylar...

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NEDİR?

Eğitim Şurası, tam adı Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kurulu. Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara bağlar.

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NE ZAMAN TOPLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan, şuranın 1-3 Aralık'ta toplanacağını belirterek şunları söyledi:

"Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şurası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI ÜYELERİ

Şuranın “tabii üyeler”i “Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri"nden; davetli üyeleri de “Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar”dan oluşur.