Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu…

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala gündemde büyük bir yankıya neden olan 'siyah ayakkabı' tartışmalarına Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu.

MEB tarafından yayımlanan genelge ardından okullardaki serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından gündeme gelen öğrencilerin siyah ayakkabı giymelerinin zorunlu olduğuna dair iddialar netlik kazandı.

İlkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulaması başlarken, ayakkabılar için herhangi bir zorunluluk olup olmadığı yapılan açıklama ile belli oldu.

BÖYLE BİR UYGULAMA YOK!

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına ilişkin haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi.

Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" ifadeleriyle iddiaların asılsız olduğunu belirtti.