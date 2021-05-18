MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de..

MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de..

Milli Savunma Üniversitesi tercihinde bulunan adaylar 2021 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri için belirlenen sürenin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan adaylar, işlemlerini 19 Mayıs 2021, saat 23.59'a kadar tamamlayabilecekler.

Tercih işlemlerini bitiren adaylar ise gözlerini sonuç tarihine çevirdi. MSÜ 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak soruları araştırılıyor.

Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

MSÜ 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda tammuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.