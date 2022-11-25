MSÜ 2023: MSÜ başvuruları başladı mı, sınav ne zaman?

MSÜ 2023: MSÜ başvuruları başladı mı, sınav ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 sınav takvimi belli oldu. Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte takvim...

Milli Savunma Üniversitesi (2023-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı.

TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, MSÜ sınavı ve başvuru tarihlerini araştırıyor.

Konuya ilişkin detaylar ''MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?'' sorularıyla takip ediliyor.

Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MSÜ 2023 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri...

MSÜ 2023 başvuruları ne zaman?

MSÜ başvuru işlemleri 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasına alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

2023 MSÜ sınavı ne zaman?

2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.