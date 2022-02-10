MSÜ geç başvuru tarihi 2022: MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ geç başvuru tarihi 2022: MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2022 MSÜ geç başvuru tarihi ve ücretini araştırıyor. Peki 2022 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündemdeki yerini aldı.

13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında başvurularını yapamayan adaylar, 2022 MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

Askeri üniversitelere hazırlanan adaylar, arama motorlarında 2022 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2022 MSÜ geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, 2022 MSÜ geç başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte 2022 MSÜ geç başvuru ücreti ve tarihi...

2022 MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek olan MSÜ için geç başvurular, 22 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

MSÜ geç başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

MSÜ başvuru ücreti 130,00 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (22 Şubat 2022 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir.

Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.