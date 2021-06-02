MSÜ ön başvuru sonuçları açıklandı: 2021 MSÜ personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Millî Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Peki MSÜ personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MSÜ personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı..

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

Taban puanların başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak belirlendiğini duyurdu.

Bunun üzerine başvuruda bulunan yüzlerce aday, "2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır, alımlar ne zaman yapılacak?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Millî Savunma Üniversitesi personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MSÜ personel alımı ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

2021 MSÜ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ön başvuru sonuçları açıklandı.

MSÜ'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir." denildi.

ADAYLAR BELGELERİNİ YANINDA BULUNDURACAK

Adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecek. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında getirmeleri gerekecek.

Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekecek. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacak.

TELEFONLA GİRİŞ YAPILMAYACAK

Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecek.

Duyuruda, ''Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.'' denildi.