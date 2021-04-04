MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi puan hesaplama

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek. MSÜ puanı kaç yıl geçerli? MSÜ taban puanları açıklandı mı? sorularının yanıtı, sınava katılım gösterecek adaylar tarafından sorgulanıyor.

4 Nisan tarihinde yani bugün gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için geri sayım devam ederken öğrencilerin gündeminde 2021 MSÜ taban puanları ve MSÜ puanının geçerlilik süresi gibi önemli konular yer alıyor.

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, bugün saat 10.15'te başlayacak ve sınavda adaylara cevaplamaları için 135 dakika süre verilecek.

Peki, MSÜ puanı kaç yıl geçerli? 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte, Milli Savunma Üniversitesi puan hesaplama

MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

MSÜ sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri işlemlerde kullanılamaz.

2021 MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılının MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. MSÜ sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih işlemleri başlayacak ve tercih kılavuzu ile birlikte MSÜ taban puanları da belli olacak.

2020 yılında MSÜ taban puanlar şu şekildeydi:

2020 MSÜ TABAN PUANLAR

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.