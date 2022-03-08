MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2022 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) için geri sayım başladı. Peki MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ), başvuruları, 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alındı.

Başvurularını tamamlayan adaylar, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 MSÜ için geri sayıma geçti.

Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, MSÜ sınav yerleri ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

Adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte 2022 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 MSÜ giriş belgeleri, ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak.

Sınava günler kala sınav giriş belgeleri adayların gündemindeki yerini aldı. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Önceki dönemler baz alındığında, 2022 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

MSÜ SINAV SÜRESİ

MSÜ sınavı, alınan yeni karar doğrultusunda 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav, 13.00'te sona erecek.