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    MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2021 ne zaman?

    ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ 2021 sınavına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Askeri öğrenci adayları, MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2021 ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 21:19
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    MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2021 ne zaman?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Nisan'da .gerçekleştirilecek olan 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

    Sınav için geri sayım sürerken askeri öğrenci adayları, "MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgelerinin ne zaman yaımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle 4 Nisan'da yapılacak olan MSÜ sınavı giriş belgeleri için 25 Mart tarihi bekleniyor.

    MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2021 ne zaman? #1

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