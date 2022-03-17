MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) için başvurular, 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alındı.

Başvurularını tamamlayan adaylar, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 MSÜ için geri sayıma geçti.

Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ederken bir son dakika duyurusu geldi.

ÖSYM, MSÜ giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Akabinde 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? sorusu adayların gündeminde yerini aldı.

Peki 2022 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte 2022 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) giriş yerleri açıklandı.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.





MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022 MSÜ giriş belgeleri, ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açıldı.

Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları sorunlu olacak.

MSÜ SINAV SÜRESİ

MSÜ sınavı, alınan yeni karar doğrultusunda 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav, 13.00'te sona erecek.