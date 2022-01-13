MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru kılavuzu ve şartları

MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru kılavuzu ve şartları

MSÜ başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanması ile birlikte başvuru şartları da belli oldu. Peki MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 MSÜ başvuru kılavuzu ve şartları..

Milli Savunma Üniversitesi (2022-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, 13 Ocak 2022 Perşembe yani bugün itibarıyla başladı ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzunu da yayınladı.

Başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte MSÜ sınav tarihi, ücret bilgisi, başvuru şartları gibi detaylar da netlik kazandı.

Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, ''MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki MSÜ sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MSÜ sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu ve şartları...

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, HAGİ TARİHTE YAPILACAK?

MSÜ 2022 sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavlara katılım sağlayan adayların sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınavı başvuru ücreti, 2022 yılı için 130 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti ödeme için son gün ise 10 Şubat 2022 olarak açıklandı.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.