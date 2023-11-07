MSÜ sınavı ne zaman? 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihi Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi açıklandı. Peki MSÜ 2024 ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi...

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan ve lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde askeri öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumudur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyenlerin yolu Milli Savunma Üniversitesi'nden geçiyor.

MSÜ Sınavı, Milli Savunma Üniversitesine alınacak olan askeri öğrenci adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı bilgi düzeylerini ölçen bir sınavdır.

MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

ÖSYM, 2024 yılında yapılacak olan MSÜ sınav tarihini açıkladı.

MSÜ sınavına girecek olanlar, 2024 MSÜ sınavı başvurularına dair bilgileri araştırıyor. Aynı zamanda MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

İşte yeni MSÜ sınav tarihi...

MSÜ başvuruları başladı mı 2024?

MSÜ 2024 sınav başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

MSÜ başvuru şartları

Milli Savunma Üniversitesi başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okuluna başvurabilmek için cinsiyeti erkek olmak,

Harp Okulu için en fazla 20 yaşında olmak,

Astsubay Meslek Yüksek Okulu için en fazla 21 yaşında olmak,

Güvenlik soruşturması sonucunda kendisinin ve ailesinin sicilinin temiz olması,

Evli olmamak,

Erkek öğrenciler için minimum 165 cm boyunda olmak,

Kadın öğrenciler için minimum 160 cm boyunda olmak,

Hava Harp Okulu için maksimum 190 cm boyunda olmak,

MSÜ Sınavı’na ek olarak aynı yıl içinde yapılan YKS’ye katılmak.

2024 MSÜ sınavı ne zaman?

2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.