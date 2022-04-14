MSÜ sonuç sorgulama ekranı: 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 MSÜ sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ), 27 Mart 2022 Pazar günü düzenlenmişti.

Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, 2022 MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti.

Bu kapsamda ''2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM, yaptığı açıklamada 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Akabinde MSÜ sonuç sorgulama ekranı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki, 2022 MSÜ sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 MSÜ sonuç sorgulama ekranı...

2022 MSÜ sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM, yaptığı açıklamada, ''27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.'' ifadelerini kullandı.

2022 MSÜ Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.