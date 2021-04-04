MSÜ soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ soruları ve cevap anahtarı

MSÜ soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 MSÜ soruları ve cevap anahtarı

MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü yani bugün gerçekleştirildi. Sınav sonrasında MSÜ sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, MSÜ soru ve cevapları yayımlandı mı?

4 Nisan 2021 tarihinde yani bugün saat 10.15'te başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 12.30'da tamamlandı.

MSÜ sınavı sonrasında askeri öğrenci adayları, 2021 MSÜ sınavı soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı ile ilgili araştırmalarına başladı.

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından MSÜ sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı.

Peki, MSÜ soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte, 2021 ÖSYM MSÜ soruları ve cevap anahtarı..

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM, MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını yayımladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



