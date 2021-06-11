MSÜ taban puanları 2021: MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanları kaç, belli oldu mu?

MSÜ taban puanları 2021: MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanları kaç, belli oldu mu?

MSÜ taban puanları ile ilgili detaylar, 2021 MSÜ tercih sonuçlarının açıklamasının ardından adayların gündemindeki yerini aldı. Peki 2021 MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanları kaçtır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021 askeri öğrenci temini 2. seçim aşamaları tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.

Sonuçların açıklanmasının ardından 2021 yılı MSÜ taban puanları ile ilgili detaylar adayların gündemindeki yerini aldı.

Kadın ve erkek MSÜ 2021 taban puanları ve baraj puanını merak eden binlerce aday, 2021 MSÜ taban puanları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki MSÜ 2021 taban puanları kaç, belli oldu mu? İşte 2021 MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanlarıyla ilgili detaylar...

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde: