MSÜ taban puanları 2022: MSÜ kadın, erkek astsubay ve subay taban puanları kaç, belli oldu mu?

MSÜ taban puanları 2022: MSÜ kadın, erkek astsubay ve subay taban puanları kaç, belli oldu mu?

MSÜ sınavının ardından erkek ve kadın astsubay ve subay taban puanları gündemdeki yerini aldı. Peki 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte 2022 MSÜ erkek ve kadın astsubay ve subay taban puanları.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ), 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Yüz binlerce adayın katılım gösterdiği 2022 MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından 2022 yılı MSÜ baraj puanı ve taban puanları gündemdeki yerini aldı.

Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylar, ''2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

2022 MSÜ baraj puanı ile birlikte erkek ve kadın astsubay ve subay taban puanları araştırılıyor. Sınav kılavuzunda Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görebilmek için gereken taban puanları gibi detaylar yer alıyor.

Peki 2022 MSÜ baraj puanı kaç? 2022 MSÜ kadın ve erkek astsubay ve subay taban puanları belli oldu mu? İşte 2022 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve baraj puanları...

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar belli olduktan sonra detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Milli Savunma Üniversitesi'nde kadın adaylar için hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

2021 MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda baraj puanına ilişkin olarak "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. 2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer almaktadır.