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    MSÜ taban puanları 2022: MSÜ kadın ve erkek astsubay güncel taban puanları açıklandı mı?

    2022 MSÜ sonuçlarının açıklamasının ardından adaylar taban ve tavan puanları araştırıyor. Peki 2022 MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanı belli oldu mu, kaç puan?
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:12
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    MSÜ taban puanları 2022: MSÜ kadın ve erkek astsubay güncel taban puanları açıklandı mı?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 2022 askeri öğrenci temini sınav sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu.

    27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Nisan Perşembe günü yani bugün ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden erişime açıldı.

    Sonuçların açıklanmasının ardından 2022 yılı MSÜ taban puanları ile ilgili detaylar adayların gündemindeki yerini aldı.

    Kadın ve erkek MSÜ 2021 taban puanları ve baraj puanını merak eden binlerce aday, 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki MSÜ 2021 taban puanları kaç, belli oldu mu? İşte MSÜ kadın ve erkek astsubay taban puanlarıyla ilgili detaylar...

    MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı?

    Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı.

    MSÜ erkek adaylar için taban puan 2021

    Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

    • HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
    • KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
    • DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
    • KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

    MSÜ kadın adaylar için taban puan 2021

    Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

    • HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
    • KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
    • DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
    • KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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