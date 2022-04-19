MSÜ tercih ekranı: 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ tercih ekranı: 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının ardından tercih işlemleri tamamlanıyor. Peki 2022 MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Nisan Perşembe günü açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ tercih işlemleri, adayların gündemindeki yerini aldı.

Kadın ve erkek binlerce aday, 2022 MSÜ tercihleri başladı mı, MSÜ tercihleri nereden ve nasıl yapılır, sorularına yanıt aramaya başladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir" denildi.

Taban puanlara göre tercih yapacak adaylar, Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokulu seçecek.

Peki 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih işlemleri detayları...

2022 MSÜ tercihleri başladı mı?

Milii Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapabilecekleri açıklandı.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.



