MSÜ tercih sonuç tarihi: 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi: 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ tercihleri, 13 Mayıs'ta sona erdi. Akabinde askeri öğrenci adayları, gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MSÜ tercih sonuç tarihi..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) sonuçları 14 Nisan'da açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından 2022 MSÜ tercih işlemleri alınmaya başlamıştı.

18 Nisan'da başlayan 2022 MSÜ tercih başvuruları, 13 Mayıs Cuma günü itibarıyla sona erdi. Akabinde gözler, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 MSÜ tercih sonuç açıklama tarihi...

2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Ancak 2022 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran'da açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 2022 MSÜ tercihlerinin 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.