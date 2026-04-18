MSÜ tercih sürecine kamu spotu ile hatırlatma

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer alan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026 yılı tercih süreci sürerken, adaylara yönelik bilgilendirici kamu spotu kamuoyuyla paylaşıldı.

Hazırlanan spotta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev alacak subay ve astsubay adaylarına yönelik görseller yer aldı.

"GELECEĞİN ORDUSU SENİ BEKLİYOR"

Kamu spotunda, adaylara hitaben yapılan seslendirmede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üç kuvvetine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

Türk Kara Kuvvetleri’nin vatan savunmasındaki rolü, Türk Deniz Kuvvetleri’nin “mavi vatandaki” etkinliği ve Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki hâkimiyetine dikkat çekilen mesajda, şu çağrı öne çıktı:

“Ülkesine hizmet etmek isteyen gençler için Milli Savunma Üniversitesi bir gelecek kapısıdır.”

TERCİHLER İÇİN SON TARİH 24 NİSAN

ÖSYM tarafından 1 Mart’ta gerçekleştirilen 2026-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılan ve puanı hesaplanan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan’a kadar tamamlayabilecek.

Belirlenen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci seçim aşamalarına davet edilmeyeceği hatırlatıldı.

TERCİHLER İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Adaylar tercih işlemlerini "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Tercih sürecinin ardından adaylar, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için yapılacak seçim aşamalarına dahil edilecek.