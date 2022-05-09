MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ tercihleri, mayıs ayı içerisinde sona erecek. Akabinde ise adaylar, sonuçlar için geri sayıma geçecek. Peki MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ) sonuçları, 14 Nisan'da açıklanmıştı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar için MSÜ tercih işlemleri başlamıştı.

18 Nisan'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercih işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Tercih başvurusunda bulunan adaylar ise 2022 MSÜ tercih sonuçlarınınilan edileceği tarihe odaklandı.

Peki MSÜ tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklama tarihi...

2022 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

2022 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. Ancak geçmiş dönemler göz önüne alındığında sonuçların Haziran ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.