Muş'ta emniyet kemerinin önemi anlatıldı: Vatandaşlar simülasyon aracını deneyimledi Jandarma Genel Komutanlığı’na ait ‘Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İHA

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini vurguladı.

Trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Uygulamalı eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine ve emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

Kurulan mobil tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Uygulama sırasında trafik jandarma ekiplerince emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

"Araç kullanan arkadaşlarım, mutlaka kemerlerini taksınlar"

Simülasyon tırını deneyimleyen Ayşe Elvan Torun, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, “Emniyet kemeri simülasyon aracını gördüm ve deneyimledim. Bu uygulama ile emniyet kemerinin önemini daha iyi anladık. Araç kullanan arkadaşlarım, mutlaka kemerlerini taksınlar. Güzel bir tecrübe oldu.” dedi.

Simülasyon aracına binerek emniyet kemerinin kazalar anındaki koruyuculuğunu deneyimleyen Emine Süne ise, “Simülasyon aracını denedim. Resmen tepe taklak olduk. Emniyet kemeri bizi tuttu. Gerçekten kaza yaptım sandım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Emniyet kemeri hayat kurtarır.” ifadelerini kullandı.

"Emniyet kemerinin önemini daha iyi anladık"

Yeni ehliyetini alan sürücü adayı Evin Yıldız da, “Emniyet kemerinin faydasını gerçekten gördüm. Yeni ehliyet aldım, bir sürücü adayı olarak söylüyorum; herkes mutlaka emniyet kemerini takmalı ve simülasyon aracını denemeli. Çünkü tepe taklak olunca çok korkuyor insan. Simülasyon aracı sayesinde emniyet kemerinin önemini daha iyi anladık.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)