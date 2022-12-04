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    Müstemleke nedir? Müstemleke ne demek? İşte TDK'ya göre kelime anlamı

    Müstemleke kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki günlük hayatta zaman zaman karşımıza çıkan kelimelerden müstemleke nedir, anlamı nedir? İşte 'müstemleke'nin TDK'ya göre anlamı...
    • 04.12.2022 - 16:00
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    Müstemleke nedir? Müstemleke ne demek? İşte TDK'ya göre kelime anlamı

    Zaman zaman televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan 'müstemleke' kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı sorgulanıyor. Vatandaşlar "Müstemleke ne demek ve ne anlama gelir?" sorusunu merak ediyor. Müstemleke kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümleleri sizin için derledik. İşte kelime anlamı...

    Müstemleke nedir, ne anlama gelir?

    Müstemleke kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olarak ifade edilebilir. Müstemleke kelimesi, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

    Sık sık karşılaşılan Müstemleke kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

    - Sömürge

    Müstemleke kelimesi; istimlak edilmiş, mülk edinilmiş, sahiplenilmiş yer anlamına gelmektedir.

    Müstemleke kelimesinin cümle içinde kullanımı

    - Liberalizm, müstemlekelerde tatbik edilmiş bir sistemdir.


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