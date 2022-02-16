Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün? 2021-2022 MEB 2. dönem ara tatil tarihi

Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün? 2021-2022 MEB 2. dönem ara tatil tarihi

15 tatili geride bırakan milyonlarca öğrenci, ikinci ara tatil dönemi için araştırmalarına başladı. Peki ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün? İşte 2021-2022 MEB nisan ara tatil tarihi...

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermişti.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı.

6 Şubat 2022 tarihi itibarıyla okul sıralarına dönen öğrenciler, şimdi de gözlerini ikinci ara tatil tarihine çevirmiş durumda..

Ara tatillerin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyenler, ''2021-2022 Nisan ara tatili ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapacak? İkinci ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 MEB takvimine göre 2. dönem ara tatil tarihi...

2021-2022 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi için yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.