Ocak 2022 ek ders ücretleri yattı mı, neden gecikti? Gözler hesaplarda...

Ocak 2022 ek ders ücretleri yattı mı, neden gecikti? Gözler hesaplarda...

Öğretmenler yılın ilk ek ders ödemelerinin yapılmasını bekliyor. Peki Ocak ayının ilk günlerinde yapılması beklenen ek ders ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden gecikti? İşte son gelişmeler...

Ek dersler, öğretmenler için ekstra gelir kaynağı oluyor.

Öğretmenler zorunlu oldukları 15 saat dersin dışında girdikleri her saat ders için ek ders ücreti almaya hak kazanıyor.

2022'nin ilk ek dersi için bekleyiş ise ayın ilk haftasında sürüyor.

Yeni yılda ek ders ücretleri ile ne kadar para alacaklarını merak eden öğretmenler Ocak ek des ödemelerinin yapılmasını günlerdir bekliyor.

Ocak ek ders ücreti Şubat'ın ilk haftası geçmesine rağmen halen hesaplara yatmadı. Öğretmenler, "ek ders ücretleri neden yatmadı, ne zaman yatacak" sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2022 Ocak ayı ek ders paraları ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

OCAK 2022 EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen ocak ayı ek ders ödemelerinin en geç 15 Şubat'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

EK DERS ÜCRETLERİ NEDEN GECİKTİ?

Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren yatar. Ek ders ücretlerinin ödenmesi genelde her ayın ilk 5 günü içerisinde öğretmenin ilgili banka hesabına yatırılır. Ancak bu ek ders ödeme süreleri bazen neredeyse ayın 15'ine kadar uzar.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri girişleri KBS sistemi girişi (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden her ayın 25'inde açılıyor. Okul muhasebesine bakan kişinin geç girmesi aksaklıkların yaşanmasına sebep olabiliyor.

EK DERS ÜCRETLERİ 2022

İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;