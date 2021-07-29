Odyometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? Odyometrist iş imkanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Odyometri bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Tercih yapacak adaylar, "Odyometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorusuna yanıt arıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Odyometri bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Odyometri iş imkanlarının neler olduğu ve hangi üniversitelerde yer aldığı vatandandaşlarca sorgulanıyor.

Adaylar, "Odyometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Odyometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? İşte Odyometri bölümü dersleri ve iş imkanları...

ODYOMETRİ NEDİR?

Odyometri; bireylerin işitme yetilerinin ölçülmesini sağlayan ve işitme fonksiyonlarının doğru şekilde değerlendirilmesine yardımcı olan testlere verilen addır. En genel tanımı ile odyometri kişilere işitme durumlarını ölçmek amacıyla yapılan testlerdir. Odyometri testi için genellikle kulak, burun, boğaz doktorları yönlendirme yapar.

ODYOMETRİ BÖLÜMÜ

Odyometri bölümü 2 yıllık olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında okutulmaktadır. Bu bölümden mezun olan ve insanların işitme durumlarını farklı testler ile belirleyen kişiler aldıkları eğitimlerle birlikte odyometrist unvanına sahip olurlar.

Odyometrist bölümleri YÖK yerleştirmesi ile beraber puan olarak 220-270 puan arasındadır. Yani bu bölüme yerleşmek isteyen kişiler minimum 220 puan almalıdır.

ODYOMETRİSTLER NE İŞ YAPAR?

-Kulak, burun, boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,

-İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,

-Ağır işiten hastalara işitme cihazı takar,

-Gerektiğinde konuşma tedavisi yapar,

-Okullarda işitme taramaları yapar.

Odyometrist Olmak İsteyen Kişilerde Hangi Nitelikler Olmalı ?

Odyometrist olmak isteyenlerin biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili, hasta insanlara yardım etmekten

hoşlanan, sorumluluk sahibi, dikkatli, titiz, hoşgörülü ve sabırlı kişiler olması gerekir.

ODYOMETRİS MAAŞLARI NE KADAR?

4500 TL ile 6500 TL arasında değişmektedir.

ODYOMETRİ İŞ İMKANLARI

Odyometri bölümlerinden mezun olan kişiler;