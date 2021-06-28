ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik Görevlisi sonuç sorgulama ekranı 2021

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı ÖGG sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki 13 Haziran'da yapılan ÖGG sınav sonucu ne zaman açıklanır? ÖGG açıklandı mı? İşte detaylar...

13 Haziran’da tamamlanan 92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarının yayınlanması ardından ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Sınava katılım gösteren özel güvenlik görevlisi adayları, 92. ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranını sorguluyor.

Peki, 91. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşe detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.





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