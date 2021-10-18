ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için gözler EGM'de!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için gözler EGM'de!

17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırma konusu oldu. Peki 2021 94. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan yüzlerce aday, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi internet sayfası üzerinden Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuç tarihi hakkında bilgiler verdi.

Peki, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı için öngörülen tarih...

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI (ÖGG) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor.

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları için öngörülen tarih ise 5 Kasım 2021'dir.





ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak.

Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

SINAV SORULARINA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır.

Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir