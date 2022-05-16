Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? En kapsamlı af olacak!

Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? En kapsamlı af olacak!

Ak Parti, geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri için af çalışması başlattıklarını duyurdu. Akabinde ''Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?'' sorusu gündemdeki yerini aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek bir müjde vermişti.

Emin Akbaşoğlu, açıklamasında çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde af çalışması başlattıklarını duyurmuştu.

YÖK öğrenci affına yönelik çalışmalarına devam ederken milyonlarca üniversite öğrencisi, öğrenci affı ile ilgili araştırmalarına başladı.

Öğrenci affı ile lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmeden bırakan vatandaşlar, tekrardan üniversiteye dönebilecek.

Peki öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, şartları neler? İşte 2022 öğrenci affı detayları...

2022 öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak?

Çeşitli sebepler nedeniyle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönebiliyor. İlk öğrenci affı 2018 yılında yapıldı.

Başkanvekili Akbaşoğlu, öğrenci affı çıkış tarihi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

''Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek.''





Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

2018 yılında yapılan öğrenci affından:

''Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" yararlanamadı. Bu yıl da aynı kuralın geçerli olması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) verdiği bilgiye göre, 41 farklı durumdan okulla ilişiği kesilen ve şu an pasif durumda olan 4 milyon 253 bin 814 öğrenci bulunuyor.

Çalışmanın yürürlüğe girmesi durumunda 4 milyon 253 bin 814 öğrenci aftan yararlanabilecek.