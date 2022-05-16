Petrol
110.11
-1.29%
Euro
16.34
1.43%
Dolar
15.66
1.18%
Altın
919.14
-0.28%
Borsa
2401
-0.77%
Bitcoin
475.896
-1.75%
BTXN Coin
13.04
-0.53%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? En kapsamlı af olacak!

    Ak Parti, geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri için af çalışması başlattıklarını duyurdu. Akabinde ''Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?'' sorusu gündemdeki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? En kapsamlı af olacak!

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek bir müjde vermişti.

    Emin Akbaşoğlu, açıklamasında çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde af çalışması başlattıklarını duyurmuştu.

    YÖK öğrenci affına yönelik çalışmalarına devam ederken milyonlarca üniversite öğrencisi, öğrenci affı ile ilgili araştırmalarına başladı.

    Öğrenci affı ile lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmeden bırakan vatandaşlar, tekrardan üniversiteye dönebilecek.

    Peki öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, şartları neler? İşte 2022 öğrenci affı detayları...

    2022 öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak?

    Çeşitli sebepler nedeniyle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönebiliyor. İlk öğrenci affı 2018 yılında yapıldı.

    Başkanvekili Akbaşoğlu, öğrenci affı çıkış tarihi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

    ''Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek.''

    Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? En kapsamlı af olacak! #1

    Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

    2018 yılında yapılan öğrenci affından:

    ''Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" yararlanamadı. Bu yıl da aynı kuralın geçerli olması bekleniyor.

    Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) verdiği bilgiye göre, 41 farklı durumdan okulla ilişiği kesilen ve şu an pasif durumda olan 4 milyon 253 bin 814 öğrenci bulunuyor.

    Çalışmanın yürürlüğe girmesi durumunda 4 milyon 253 bin 814 öğrenci aftan yararlanabilecek.


    İlginizi Çekebilir

    PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
    Gündem

    PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü

    Harfiyat kamyonunun korkutan manevrası kamerada
    3. Sayfa

    Harfiyat kamyonunun korkutan manevrası kamerada

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Görüş Bildir