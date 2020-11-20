Öğrenciler ne zaman karne alacak? İlk dönem karnesi verilecek mi? Notlar nasıl hesaplanacak?

Öğrenciler ne zaman karne alacak? İlk dönem karnesi verilecek mi? Notlar nasıl hesaplanacak?

Eğitim ve öğretim yılını etkileyen koronavirüs pandemisi, öğrencilerin karne heyecanını da yarıda bıraktı. Sınavların ertelenmesiyle birlikte öğrenciler karne alıp almayacaklarını merak ediyor.

Bu yıl yalnızca birkaç ay okula gidebilen öğrenciler için tekrar uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin sınavlarının iptal olmadığını ancak ertelendiğini duyurdu.

Öğrenciler, her eğitim döneminin sonunda aldıkları karnelerle heyecan yaşıyordu.

Okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte öğrenciler sınavların nasıl olacağını ve karnelerin dağıtılıp dağıtılmayacağını araştırıyor.

Peki, karne verilecek mi? Sınavların nasıl olacağı, notların hesaplanması ve karne verilip verilmeyeceği şimdiden merak edilen konulardan birisi oldu.

ÖĞRENCİLER KARNE ALACAK MI 2020?

Eğitime verilen ara nedeniyle sınavlar düzenlenemeyecek. 31 Aralık sonrasında vaka sayısına göre okullar açılırsa sınavların okullarda yüz yüze imkanlarla yapılacağı öngörülüyor.

Öğrencilerin sınav notlarını sonucunda başarı durumlarının yansıdığı karne heyecanıbu sene yarıda kalacak gibi görünüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığı, bu sınav notlarının geçerli sayılacağını açıkladı.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, karne konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Ziya Selçuk 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını duyurdu.

Yüz yüze eğitime başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sınavlarının bir kısmına katılmıştı. Yarım kalan sınavların ara tatil dönüşü tamamlanması planlanıyordu. Eğitime verilen ara nedeniyle sınavlar düzenlenemeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi.