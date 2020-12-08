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- Öğretmen alan değişikliği atamaları nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı 2020
Öğretmen alan değişikliği atamaları nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı 2020
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 09:47
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için 2020 Alan Değişikliği başvuru ve atana takvimi yayınlandı.
Alan değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenler öncelikle ön başvuru yapacaklar ve ardından şartları uyan öğretmenler okul tercihlerinde bulunacaklar ve akabinde atamalar gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmen alan değişikliği başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılabiliyor.
Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacak öğretmenler, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.
Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
Ön başvurular, 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
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TERCİH VE ATAMALAR NE ZAMAN?
Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ