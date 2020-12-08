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Öğretmen alan değişikliği atamaları nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı 2020

Öğretmen alan değişikliği atamaları nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı 2020

Milli Eğitim Bakanlığı, alan değişikliği yaparak okul değiştirmek isteyen öğretmenlerin atama takvimini açıkladı. Peki, öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?