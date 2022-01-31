Euro
14,97
0.00%
Dolar
13,41
0.00%
Altın
772,39
0.00%
Borsa
1998
0.00%
Bitcoin
502.216
-2.95%
BTXN Coin
30.95
-4.17%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Öğretmen atama sonuçları sorgulama: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

    15 Bin Öğretmen Atama Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Akabinde tercihte bulunanlar, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt aramaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öğretmen atama sonuçları sorgulama: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

    MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre; 21 Ocak 2022 tarihinde başlayan öğretmen adaylarının atama tercihleri, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sona ermişti.

    Sürecin sona ermesinin ardından tercihte bulunan binlerce eğitimci adayı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için bekleyişe geçmişti.

    Devlet okullarında görev yapmak isteyen öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi, bugün sona erdi. 15 Bin Öğretmen Atama Töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

    Akabinde öğretmen atama sonuçlarının nereden öğrenileceği merak konusu oldu. Peki MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte 2022 öğretmen atama tercih sonucu sorgulama ekranı...

    15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI  AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşmişti.

    15 bin Öğretmen Atama Töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü, yani bugün saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    Atama tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru, MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e-Devlet ekranından sorgulanabilecek.

    Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecek.

    Öğretmen atama sonuçları sorgulama: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? #1

    15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022

    • Sınıf öğretmenliği  2175
    • Özel eğitim öğretmenliği 1755
    • Okul öncesi öğretmenliği  1302
    • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030
    • İlköğretim matematik  1001
    • İngilizce 857
    • Rehberlik 804
    • Matematik  733
    • Fen bilimleri 702
    • Türkçe 698
    • Türk Dili ve Edebiyatı 501
    • Beden eğitimi 351
    • Müzik  350
    • Arapça 314
    • Tarih    262
    • Kimya ve kimya teknolojisi 261
    • Fizik  253
    • İmam hatip lisesi meslek dersleri  238
    • Coğrafya  185
    • Görsel sanatlar  180
    • Almanca  171
    • Felsefe  149
    • Sosyal bilgiler 130
    • Biyoloji  105
    • Teknoloji ve tasarım   86
    • Yiyecek içecek hizmetleri  57
    • Bilişim teknolojileri  51
    • Motorin araçlar teknolojisi  25
    • Elektrik/ elektronik   16
    • Çocuk gelişimi ve eğitimi  14
    • Sağlık ve sağlık hizmetleri  10
    • Adalet  10
    • Mobilya ve iç mekân tasarım 9
    • Elektrik-elektronik tek/elektronik  8
    • Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8
    • Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8
    • Yenilenebilir enerji teknolojileri  5
    • Biyomedikal cihaz teknolojileri 3
    • Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3
    • Denizcilik ve gemi yönetimi 3

    Görüş Bildir