Öğretmen atama sonuçları sorgulama: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen atama sonuçları sorgulama: 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

15 Bin Öğretmen Atama Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Akabinde tercihte bulunanlar, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt aramaya başladı.

MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre; 21 Ocak 2022 tarihinde başlayan öğretmen adaylarının atama tercihleri, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sona ermişti.

Sürecin sona ermesinin ardından tercihte bulunan binlerce eğitimci adayı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için bekleyişe geçmişti.

Devlet okullarında görev yapmak isteyen öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi, bugün sona erdi. 15 Bin Öğretmen Atama Töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akabinde öğretmen atama sonuçlarının nereden öğrenileceği merak konusu oldu. Peki MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte 2022 öğretmen atama tercih sonucu sorgulama ekranı...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşmişti.

15 bin Öğretmen Atama Töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü, yani bugün saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Atama tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru, MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e-Devlet ekranından sorgulanabilecek.

Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecek.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022