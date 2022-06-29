Öğretmen atama takvimi 2022/23: 20 bin öğretmen atama ön başvurusu ve sözlü sınavı ne zaman?

Öğretmen atama takvimi 2022/23: 20 bin öğretmen atama ön başvurusu ve sözlü sınavı ne zaman?

MEB'den gelen atama müjdesinin hemen akabinde atama takvimi de açıklandı. Ön başvuru ve sözlü sınav tarihleri duyuruldu. İşte 20 bin öğretmen atama sınav ve sonuç tarihi 2022...

Öğretmenlik mesleğini devlette icra etmek isteyen adayların hayallerini süsleyen müjdeli haber geldi.

2022 yılında atama yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in akabinde MEB 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı.

Öğretmen atama ön başvurusu, sözlü sınav ve sonuç tarihleri duyuruldu.

Binlerce atama bekleyen öğretmen adayı, "öğretmen atama başvurusu ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Peki atama başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde yapılacak? Sözlü sınav ne zaman? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MEB 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.



29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sözlü sınav tarihleri

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.



17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.



Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.