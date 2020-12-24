Öğretmen atamaları ne zaman? 2021'de kaç bin öğretmen atanacak? MEB 2021 öğretmen atama takvimi

Öğretmen atamaları ne zaman? 2021'de kaç bin öğretmen atanacak? MEB 2021 öğretmen atama takvimi

Atanmayı bekleyen milyonlarca öğretmen, 2021 atama gelişmelerini yakıntan takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atamalarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. 2021 öğretmen ataması ne zaman..

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşlarında öğretmen olma hayali kuran binlerce eğitimci, atamalarla ilgili gelişmeler hakkında araştırma yapıyor.

Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? 2021 öğretmen atama takvimi öğretmen olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atamalarla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Öğretmen atamaları 2021 takvimi henüz yayınlanmadı.

2021'de KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın son yaptığı açıklamalar göre; İlk atama Şubat - Mart, ikinci atama ise Temmuz - Ağustos dönemlerinde olacak.

Bakan Yardımcısı Safran, 2021'de yapılacak öğretmen atama sayısının 2020'deki atama sayısının altında olmamasını istediklerini ifade etti. Safran, Maliye Bakanlığından kamuoyunda oluşan talebin (60 bin) yüzde 90’ı kadar öğretmen kadrosu istediklerini söyledi.

Selçuk, öğretmenler 60 bin atama istiyor sorusuna cevap verdi.

Bakan Selçuk; ''İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.''